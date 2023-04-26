На кордоні з РФ та Білоруссю евакуювали майже всіх цивільних, — командування (відео)

В Об'єднаних силах зазначають, що росіяни використовують прикордонну територію як полігон. При цьому не всі мешканці населених пунктів поряд із кордоном хочуть залишати свої будинки.

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Більшість мирних жителів евакуювали із населених пунктів, які межують із Росією та Білоруссю. Про це у середу, 26 квітня, повідомив помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євген Силкін в ефірі "Радіо Свобода".

За словами помічника командувача, не всі люди хочуть залишати свої будинки. Особливо болісно новини про переїзд сприймають люди похилого віку.

"На сьогодні військові разом із військово-цивільними адміністраціями намагаються відселити, евакуювати все населення. До речі, більшість населення вже евакуйовано з тих населених пунктів, які знаходяться біля кордону. Так, це правда. На жаль, ми не встигаємо... В основному залишилися літні люди. люди, яким, як вони кажуть, нема чого втрачати, нікуди їхати", — розповів Силкін.

У командуванні зазначають, що останнім часом почастішали випадки використання противником безпілотників. За допомогою дронів окупанти ведуть спостереження за ситуацією на кордоні та за позиціями прикордонників.

За словами Сілкіна, ворог використовує прикордонну територію України як полігон — ЗС РФ підвищує свої навички вогневого ураження, завдаючи ударів по населених пунктах поряд з кордоном.

Нагадаємо, 25 квітня у Мережі з'явилося відео, на якому українські прикордонники включають сирену повітряної тривоги для своїх білоруських колег. На думку силовиків, так білоруси можуть відчути той жах, який зазнають українці, коли чують сигнал повітряної тривоги.

Також нагадаємо, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у квітні поточного року розповів про те, що на початку повномасштабного вторгнення 70 тисяч російських військових та 7000 бойових машин з 35-ї загальновійськової армії РФ зайшли на територію України з боку Білорусі.