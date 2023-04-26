На границе с РФ и Беларусью эвакуировали почти всех гражданских, — командование (видео)

В Объединенных силах отмечают, что россияне используют пограничную территорию как полигон. При этом не все жители населенных пунктов рядом с границей хотят покидать свои дома.

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Большинство мирных жителей эвакуировали из населенных пунктов, которые граничат с Россией и Беларусью. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил помощник командующего Объединенных сил ВСУ Евгений Сылкин в эфире "Радио Свобода".

По словам помощника командующего, не все люди хотят покидать свои дома. Особенно болезненно новости о переезде воспринимают пожилые люди.

"На сегодняшний день военные вместе с военно-гражданскими администрациями пытаются отселить, эвакуировать все население. Кстати, большинство населения уже эвакуировано с тех населенных пунктов, которые находятся возле границы. Да, это правда. К сожалению, мы не успеваем… В основном остались пожилые люди, которым, как они говорят, нечего терять, некуда ехать", — рассказал Сылкин.

В командовании отмечают, что в последнее время участились случаи использования противником беспилотников. С помощью дронов оккупанты ведут наблюдение за ситуацией на границе и за позициями пограничников.

По словам Силкина, враг использует приграничную территорию Украины в качестве полигона — ВС РФ повышают свои навыки огневого поражения, нанося удары по населенным пунктам рядом с границей.

Напомним, 25 апреля в Сети появилось видео, на котором украинские пограничники включают сирену воздушной тревоги для своих беларусских коллег. По мнению силовиков, так белорусы могут почувствовать тот ужас, который испытывают украинцы, когда слышат сигнал воздушной тревоги.

Также напомним, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в апреле текущего года рассказал о том, что в начале полномасштабного вторжения 70 тысяч российских военных и 7000 боевых машин из 35-й общевойсковой армии РФ зашли на территорию Украины со стороны Беларуси.