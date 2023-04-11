70 тысяч россиян вторглись в Киевскую область из Беларуси в феврале 2022 года, — Минобороны

Россияне, которые двигались на Киев колоннами, постоянно сталкивались с различными препятствиями. Небольшой отряд украинского спецназа выводил из строя первые три боевые машины, после чего атаковал конвой.

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В начале полномасштабного вторжения 70 тысяч российских военных и 7000 боевых машин из 35-й общевойсковой армии РФ зашли на территорию Украины со стороны Беларуси. Об это рассказал замминистра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "РБК-Україна", опубликованном 11 апреля.

По словам замминистра оборонного ведомства, россиянам удалось преодолеть 115 км и достигнуть своей цели, но они полностью использовали топливо. Однако дозаправке техники россиян не суждено было случится благодаря оперативной реакции украинской армии.

"Для дальнейших наступательных действий на Киев им нужна была дозаправка. Бензовозам с топливом осталось ехать меньше часа. Но силы сопротивления Украины обратили внимание на конвой длиной в 64 км и не допустили его к войскам. Тех самых, которые были готовы окружить Киев", — рассказал Павлюк.

Топ-чиновник МО Украины рассказал, что на протяжении всего пути вглубь Украины россияне постоянно сталкивались с разными препятствиями: пробки на узких дорогах, затопленных водой и т.д. Кроме того, небольшое подразделение украинского спецназа из 30 человек выводили из строя первые три боевые машины, после чего атаковали конвой.

"Поскольку он [конвой] стал длиннее и более закупоренным, наши военные осуществляли разрушение мостов. У россиян была немногочисленная охрана — примерно 2 тысячи солдат. И они так и не смогли прорваться сквозь препятствия, созданные Силами обороны", — вспоминает Павлюк.

Как отметил замминистра обороны, логистика оккупантов находилась в таком состоянии повсюду. При этом действия и маневры Сил обороны Украины, напротив, совершенствовались с каждым разом.

Напомним, 26 марта россияне потеряли 4 из 5 бронированных машин З-СТС "Ахмат", которые двигались по Крымскому мосту. По информации украинской разведки, техника оккупантов попала в ДТП, в результате чего теперь нуждается в значительном ремонте.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что артиллеристы Сил обороны Украины "накрыли" колонну вражеской техники. Враг понес большие потери, техника была уничтожена.

Также напомним, 13 февраля в Сети появилось видео, в котором российские оккупанты в районе Угледара Донецкой области бессмысленно потеряли несколько бронемашин, которые ехали колонной и подорвались на минном поле.