70 тисяч росіян вторглися до Київської області з Білорусі у лютому 2022 року, — Міноборони

Росіяни, які рухалися до Києва колонами, постійно стикалися з різними перешкодами. Невеликий загін українських спецпризначенців виводив з ладу перші три бойові машини, після чого атакував конвой.

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На початку повномасштабного вторгнення 70 тисяч російських військових та 7000 бойових машин із 35-ї загальновійськової армії РФ зайшли на територію України з боку Білорусі. Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 11 квітня.

За словами заступника міністра оборонного відомства, росіянам вдалося подолати 115 км і досягти своєї мети, але вони повністю використали паливо. Однак дозаправлення техніки росіян не судилося статися завдяки оперативній реакції української армії.

"Для подальших наступальних дій на Київ їм потрібно було дозаправлення. Бензовозам з паливом залишилося їхати менш як годину. Але сили опору України звернули увагу на конвой завдовжки 64 км і не допустили його до військ. Тих самих, які були готові оточити Київ", — розповів Павлюк.

Топчиновник МО України розповів, що протягом усього шляху в глиб України росіяни постійно стикалися з різними перешкодами: пробки на вузьких дорогах, затоплених водою тощо. Крім того, невеликий підрозділ українських спецпризначенців із 30 осіб виводили з ладу перші три бойові машини, після чого атакували конвой.

"Оскільки він [конвой] став довшим і закоркованим, наші військові здійснювали руйнування мостів. У росіян була нечисленна охорона — приблизно 2 тисячі солдатів. І вони так і не змогли прорватися крізь перешкоди, створені Силами оборони", — згадує Павлюк.

Як зазначив заступник міністра оборони, логістика окупантів перебувала у такому стані всюди. При цьому дії та маневри Сил оборони України, навпаки, удосконалювалися з кожним разом.

Нагадаємо, 26 березня росіяни втратили 4 з 5 броньованих машин З-СТС "Ахмат", які рухалися Кримським мостом. За інформацією української розвідки, техніка окупантів потрапила в ДТП, внаслідок чого тепер потребує значного ремонту.

Раніше, 3 березня, повідомлялося, що артилеристи Сил оборони України "накрили" колону ворожої техніки. Ворог зазнав великих втрат, техніку було знищено.

Також нагадаємо, 13 лютого у Мережі з'явилося відео, в якому російські окупанти в районі Вугледару Донецької області безглуздо втратили кілька бронемашин, які їхали колоною та підірвалися на мінному полі.