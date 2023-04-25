Украинские пограничники включают белорусским коллегам сирену воздушной тревоги, — СМИ (видео)

Служащие, которые поделились записью, рассказали, что решили дать понять белорусам, каково слышать сигнал тревоги по нескольку раз в день.

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Украинские пограничники включают сирену воздушной тревоге на границе с Беларусью. Соответствующее видео появилось в Сети 25 апреля.

По словам пограничников, они установили громкоговорители с оповещением, чтобы показать белорусским коллегам, каково украинцам слышать вой сирены по нескольку раз в день.

Отметим, что на момент публикации материала в Государственной пограничной службе Украины не комментировали информацию о сирене на украино-белорусской границе.

Ситуация на границе с Беларусью

В январе текущего года сообщалось, что белорусские пограничники пожаловались на "провокации" и "оскорбительные жесты" со стороны украинских коллег. По словам белорусов, на пункте пропуска под Добрянкой украинские военные "навели оружие" на пограничные отряды в Беларуси, а также показывали "угрожающие жесты".

22 февраля в пресс-центре пограничной службы Беларуси возмутились тем, что украинские военнослужащие продолжают демонстративно минировать сопредельную территорию и при этом показывать "неприличные жесты" в адрес белорусских коллег. В Беларуси считают, что украинская сторона ведет себя "провокационно" на госгранице. В качестве доказательства в сюжете демонстрируются кадры, на которых якобы украинский пограничник сначала машет рукой, а потом проводит по горлу.

Напомним, замминистра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в апреле рассказал о том, в начале полномасштабного вторжения 70 тысяч российских военных и 7000 боевых машин из 35-й общевойсковой армии РФ зашли на территорию Украины со стороны Беларуси.