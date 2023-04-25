Українські прикордонники вмикають білоруським колегам сирену повітряної тривоги, — ЗМІ (відео)

Службовці, які поділилися записом, розповіли, що вирішили дати зрозуміти білорусам, як це — чути сигнал тривоги кілька разів на день.

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Українські прикордонники вмикають сирену повітряної тривоги на кордоні з Білоруссю. Відповідне відео з'явилося в мережі 25 квітня.

За словами прикордонників, вони встановили гучномовці з оповіщенням, щоб показати білоруським колегам, як це українцям чути виття сирени кілька разів на день.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу в Державній прикордонній службі України не коментували інформацію про сирен на українсько-білоруському кордоні.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

У січні поточного року повідомлялося, що білоруські прикордонники поскаржилися на "провокації" та "образливі жести" з боку українських колег. За словами білорусів, на пункті пропуску під Добрянкою українські військові "навели зброю" на прикордонні загони в Білорусі, а також показували "погрозливі жести".

22 лютого в пресцентрі прикордонної служби Білорусі обурилися тим, що українські військовослужбовці продовжують демонстративно мінувати суміжну територію та водночас показувати "непристойні жести" на адресу білоруських колег. У Білорусі вважають, що українська сторона поводиться "провокаційно" на держкордоні. Як доказ у сюжеті демонструються кадри, на яких нібито український прикордонник спочатку махає рукою, а потім проводить по горлу.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у квітні розповів про те, на початку повномасштабного вторгнення 70 тисяч російських військових і 7000 бойових машин із 35-ї загальновійськової армії РФ зайшли на територію України з боку Білорусі.