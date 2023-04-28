Топ-менеджеры компаний в Крыму получили указание готовиться к эвакуации, — Силы спецопераций

Соответствующее распоряжение было направлено, как минимум, сотрудникам российских госбанков и "Крымской железной дороги". Отдельно захватчики готовятся к эвакуации детей на оккупированном Донбассе.

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Россияне на территории временно оккупированного Крымского полуострова начали давать указания топ-менеджерам готовиться к эвакуации. Об этом 28 апреля проинфоромировал Центр национального сопротивления, который функционирует при Силах специальных операций.

По опубликованной информации, в Крыму во всю обсуждают вероятность того, что Вооруженные силы Украины вскоре освободят полуостров от противника. Именно поэтому принято решение готовиться к "превентивным мерам".

"Руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации", — говорится в сообщении.

Соответствующую инструкцию получили государственные "банки", а также "Крымская железная дорога". Это подтверждает тот факт, что комплексные меры по подготовке к эвакуации все же ведутся. Покинуть полуостров должны будут не только представители ведомств, но и их семьи, а подается это под видом "оплачиваемого отпуска".

Тем временем, как отмечают в ЦНС, оккупанты также готовятся к масштабной эвакуации школьников на неподконтрольном Донбассе. В частности, речь идет про город Горловка.

По планам россиян, начнется эвакуация в конце учебного года, а родители будут вынуждены ехать вместе с ними.

"Россияне продолжают политику геноцида на временно оккупированных территориях, направленную на похищение украинских детей. Это делается для того, чтобы вывезти украинцев в РФ и дальше ассимилировать их и уничтожить у детей украинскую идентичность", — говорится в сообщении.

В ЦНС отдельно отметили, что такие действия являются прямым признаком геноцида, согласно нормам международного права.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что на границе с РФ и Беларусью эвакуировали почти всех гражданских. В Объединенных силах отмечают, что россияне используют пограничную территорию как полигон.