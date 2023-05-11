Армия РФ будет ликвидирована за 45 минут: эксперт ответил Соловьеву на ядерные угрозы

Пропагандист, как отметил Владислав Селезнев, вновь начал использовать "ядерную дубинку". Но, в разговоре о надобности уничтожения всего Запада, забыл упомянуть озеро Комо в Италии, где у него расположена недвижимость.

Российскую армию оккупантов можно уничтожить менее, чем за один час, несмотря на все ядерные угрозы со стороны Кремля. Об этом в интервью 24 каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев 11 мая.

По его словам, Российская Федерация вновь использует "ядерную дубинку". В частности речь идет о пропагандисте Владимире Соловьеве, который вновь начал разговоры о том, что Запад нужно "стереть с лица земли", но вот озеро в Комо в Италии, где у него есть недвижимость, он решил не упоминать, так как надеется ее вернуть.

При столкновении западных стран с Кремлем, как отмечает военный эксперт, они смогут уничтожить российских оккупантов всего за 45 минут, даже устаревшим оружием. Также пригодятся обычные ракеты класса "Тамагавк" и аналоги. То есть, вопрос применения ядерного оружия сразу спадает с повестки дня.

"Взрослые дяди, в частности глава КНР, общаясь с Владимиром Путиным, совершенно четко отметили: недопустимо даже вести разговор о вероятности применения ядерного оружия. Видимо, Соловьеву об этом не рассказали, поэтому он цитирует "темники", которые уже давно неактуальны", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 мая Владимир Соловьев требовал нанести ядерный удар по границе Украины и Польши. Также, по его мнению нужно уничтожить правительственные кварталы в Киеве, Одессе, Харькове и Ивано-Франковске. Это был бы своеобразный ответ на "покушение" на Путина.

4 мая сообщалось, что Владимир Соловьев призвал уничтожить Украину после атаки дронов на Москву. Он назвал Украину "Укрорейхом", в отношении которой у РФ больше не должно быть красных линий.