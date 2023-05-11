Штрафы отменят: юрист объяснил, какое вручение повесток является незаконным (видео)

По словам адвоката Ростислава Кравца, на "бумажке" должна стоять ваша подпись, а также зафиксирован тот факт, что вы действительно ее получили. Официально повестку еще могут вручить через работодателя.

Украинцам рассказали, как сотрудники территориальных центров комплектации должны вручать повестки, а в каких случаях они нарушают ваши права. Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в своем новом ролике на YouTube.

Юрист разобрался, в каких случаях повестки будут вручены надлежащим способом, а в какой могут быть обжалованы. При этом, в ней должно быть обязательно указано, что вы получили ее в руки и расписались.

"Если там стоит какая-то закорючка в повестке, нет доказательств того, что вы получали эту повестку, такие протоколы суды будут отменять. И такие штрафы суды также будут отменять", — говорит Ростислав Кравец.

То есть, если вы поставили подпись, а само вручение повестки было зафиксировано — это правильный способ. Однако, если ее передают через родственников, по месту жительства, или другими методами — это не надлежащее вручение повестки, так как нет доказательств того, что "бумажка" дошла до адресата.

"Надлежащим вручением повестки будет вручение повестки через администрацию вашего предприятия. То есть в этом случае либо предприятие должно сообщить, что вы либо ушли в отпуск за свой счет, либо на больничный. И оно не успело вам вручить повестку, или оно будет нести ответственность в случае, если оно не вручило повестку, а вы были на работе", — говорится в сообщении.

Руководитель предприятия может вручить повестку, после чего передать эту информацию в центр комплектации, после чего будут приниматься и составляться нужные протоколы.

Напомним, 10 мая сообщалось, что повестки в Украине могут вручать через работодателя. Представитель областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Иван Жук отметил, что это вполне законный метод.