Повестки в Украине могут вручать через работодателя: объяснение представителя ТЦК СП

Руководители предприятий и организаций обязаны по запросу военкомата предоставлять списки работающих на них военнообязанных. Если ТЦК обнаружит, что среди работников есть не стоящий на учете человек, его в случае необходимости могут оповестить и призвать.

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По новым правилам вручение повестки может происходить через работодателя. Как это будет работать на практике, объяснил помощник начальника правовой работы Одесского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Иван Жук в комментарии 7 каналу.

Он объяснил нововведение, приведя пример. Условно, военнообязанный работает в Киеве, но зарегистрирован в Харьковской области. В таком случае оба ТЦК СП не могут выдать повестку, ведь у киевского нет о личности данных, а в зоне ответственности харьковского она фактически не проживает и не появляется.

Как пояснил Жук, руководители предприятий и организаций обязаны по запросу ТЦК СП предоставлять списки работающих на них военнообязанных. Если центр обнаружит, что среди работников есть человек, не стоящий на учете, его при необходимости могут оповестить и призвать.

"Я считаю, что такие изменения целесообразны", — заявил представитель Одесского областного ТЦК СП.

Он подчеркнул, что военнообязанные в Украине должны сообщать об изменениях статуса, места жительства и т.д. По словам Жука, соблюдение законов упростит работу ТЦК СП и жизнь граждан, а также повысит эффективность мобилизации в стране.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил правила, согласно которым украинские работодатели должны участвовать в военном учете сотрудников. Руководство предприятий может вручать лицам повестки, если имеет специальное разрешение от ТЦК СП.

Как недавно объяснил юрист Никита Муренко, обжаловать повестку военнообязанный не может, ведь она лишь сообщает о необходимости явиться в ТЦК СП. Однако, по его словам, лицо может отказаться расписываться за получение повестки.