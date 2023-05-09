Можно ли обжаловать получение повестки в Украине: объяснение юриста

По словам Никиты Муренко, обязанность военнообязанного прибыть по вызову в соответствующий военкомат установлена не повесткой, а Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Повестка – это лишь документ, оповещающий военнообязанных о необходимости прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Она не обязательно означает мобилизацию. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".

Мобилизация в Украине: можно ли обжаловать повестку

Согласно постановлению Верховного суда Украины от 8 сентября 2022 года, повестка не может быть обжалована, поскольку является лишь средством информирования лица о необходимости исполнить воинскую обязанность в соответствии с Законом, пояснил Муренко.

"Повестка – это только средство оповещения военнообязанного лица для его прибытия на указанную дату в территориальный центр комплектования. Форма повестки определена Порядком организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных. Она не имеет обязательного следствия заключения контракта для прохождения военной службы", – сказал он.

По словам юриста, обязанность военнообязанного прибыть по вызову в соответствующий военкомат установлена не повесткой, а Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". В нем указано, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан страны.

Когда можно отказаться получать повестку

Муренко рассказал, что военнообязанный имеет право отказаться расписываться за получение повестки во время мобилизации в случае, если документ был выписан с нарушением действующего законодательства.

Существует три юридических нюанса, на которые стоит обратить внимание. Повестка выписана незаконно, если данные дописывались в частично заполненный бланк документа или в повестке указаны неверные данные получателя. Также считается нарушением, если повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати или определенные данные вносили при получателе.

"В таком случае существует возможность отказаться от подписания расписки о получении повестки, после чего сотрудник ТЦК и СП составляет акт об отказе от получения повестки, который передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП. Они в результате могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета. Данный штраф можно обжаловать в суде", – пояснил Никита Муренко.

По его словам, повестка сама по себе не может быть обжалована в суде, но возможно обжалование постановления о наложении штрафа за уклонение от военного учета, если человек будет привлечен к административной ответственности за данный факт.

"Ведь фактически вы не уклоняетесь от учета, а только отказались от незаконного оформления и способа вручения повестки – такого, который нарушает определенный Кабинетом министров Украины порядок", – отметил юрист.

Напомним, 7 апреля правительство расширило полномочия военкоматов, позволив им во время мобилизации в Украине вручать повестки военнообязанным, независимо от места их пребывания на воинском учете. Указанные выше полномочия ТЦК не распространяются на военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки.

3 мая Александр Камша, адвокат и арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" объяснил, почему вручать повестки военнообязанным через родственников незаконно. По его словам, человек должен получить повестку только лично.