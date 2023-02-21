В Украине работодатели могут вручать повестки: названо условие

Согласно постановлению Кабмина, работодателям нужно сообщать в территориальные центры комплектации (ТЦК) о приеме или же увольнении с работы сотрудников.

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В 2023 году работодатели в Украине должны участвовать в воинском учете сотрудников. Принимать на работу военнообязанных могут только после взятия на воинский учет, а женщин из медицинских вузов ставят на учет с последнего курса. Об этом говорится в новых правилах, утвержденных Кабинетом министров Украины.

Согласно постановлению правительства за номером 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", работодателям нужно сообщать в территориальные центры комплектации (ТЦК) о приеме или же увольнении с работы сотрудников, о числящихся в кадровых ведомостях сотрудниках также должны предоставляться данные.

Руководство предприятий может вручать повестки сотрудникам при условии, что от начальника ТЦК было получено специальное разрешение.

Установлены правила вручения повесток сотрудникам:

выдается приказ (распоряжение) об уведомлении ПВР, о чем сообщается под личную подпись, копия приказа отправляется в соответствующий территориальный центр комплектования в трехдневный срок;

вручается ПВР повестка о явке по вызову в ТЦК;

в письменном виде сообщается с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим центрам комплектации о лицах из числа ПВР, временно нетрудоспособных, или же тех, которые в отпуске или командировке;

обеспечивается контроль результатов оповещения и прибытия ПВР в центр комплектации.

Напомним, что сотрудникам военкоматов хотят выдавать камеры для вручения повесток под видеозапись. Это обеспечит объективность оценки возможных конфликтов. Случаи насильственного вручения повесток не носят регулярный характер, считают военные, и, в свою очередь, обвиняют нарушителей в намеренных провокациях.

Ранее Фокус сообщал, что украинцам напомнили, в каких местах разрешено выдавать повестки в ТЦК. Сотрудники военкоматов имеют право выдавать повестки на улицах, блокпостах, по месту работы и проживания.