В Україні роботодавці можуть вручати повістки: названо умову

Згідно з постановою Кабміну, роботодавцям потрібно повідомляти до територіальних центрів комплектації (ТЦК) про прийом чи звільнення з роботи співробітників.

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У 2023 році роботодавці в Україні мають брати участь у військовому обліку співробітників. Брати на роботу військовозобов'язаних можуть лише після взяття на військовий облік, а жінок із медичних ЗВО ставлять на облік з останнього курсу. Про це йдеться у нових правилах, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови уряду за номером 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів", роботодавцям потрібно повідомляти в територіальні центри комплектації (ТЦК) про прийом або звільнення з роботи співробітників, які повинні надаватися в кадрових відомостях співробітників дані.

Керівництво підприємств може вручати повістки співробітникам за умови, що від начальника ТЦК було отримано спеціальний дозвіл.

Встановлено правила вручення повісток співробітникам:

видається наказ (розпорядження) про повідомлення ПВР, про що повідомляється під особистий підпис, копія наказу надсилається у відповідний територіальний центр комплектування у триденний термін;

вручається ПВР повістка про явку на виклик у ТЦК;

письмово повідомляється з наданням витягів із наказів (розпоряджень) відповідним центрам комплектації про осіб з-поміж ПВР, тимчасово непрацездатних, або тих, хто у відпустці чи відрядженні;

забезпечується контроль результатів оповіщення і прибуття ПВР до центру комплектації.

Нагадаємо, що співробітникам військкоматів хочуть видавати камери для вручення повісток під відеозапис. Це забезпечить об'єктивність оцінки потенційних конфліктів. Випадки насильницького вручення повісток не мають регулярного характеру, вважають військові, і, зі свого боку, звинувачують порушників у навмисних провокаціях.

Раніше Фокус повідомляв, що українцям нагадали, де дозволено видавати повістки в ТЦК. Співробітники військкоматів мають право видавати повістки на вулицях, блокпостах, за місцем роботи та проживання.