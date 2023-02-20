"Будут вручать везде": украинцам напомнили, в каких местах разрешено раздавать повестки в ТЦК

Сотрудники военкоматов вправе раздавать документы на улице, блокпостах, по месту работы и проживания. Человека не сразу отправят на фронт — ТЦК должен знать его семейное положение, состояние здоровья и другие подробности.

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Военнообязанным мужчинам в Украине могут вручить повестки на улице, блокпостах, по месту работы и проживания. Об этом сказал ТСН 19 февраля начальник Львовского областного военкомата Александр Тищенко.

Комментарий военкома появился после массового вручения повесток на горнолыжном курорте в поселке Славское Львовской области на прошлых выходных. Поселковый глава Владимир Бега в общении с журналистами отмечал, что столь массовую работу провели впервые.

[ + – ] Повестки массово вручали на горнолыжном курорте в поселке Славское Львовской области

"Присутствовало большое количество людей в форме. Одновременно они были в селах, возле горнолыжного курорта "Захар Беркут", на туристическом маршруте Тростян. Их сопровождала полиция", — пояснил он.

Александр Тищенко подчеркнул, что повестки могут вручить лично в руки в любом месте.

[ + – ] Вручение повесток может происходить где угодно Фото: mil.in.ua

"Вручать повестку вправе представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, управляющие многоквартирных домов", — заметил военный.

Повестки о прибытии в военкомат могут вручать должностные лица военкоматов, добавил он.

"Что касается вручения повесток на курорте — Львовская область не исключение, у нас всеобщая мобилизация. Вручение повесток может происходить где угодно. Сколько было вручено повесток на курорте – это конфиденциальная информация, мы не имеем права этого разглашать", — рассказал Тищенко.

По словам военкома, повестки выдают не для того, чтобы отправить человека сразу на войну. Нужно уточнить данные — мужчины должны сообщить о своем семейном положении, состоянии здоровья и другие подробности, указал он.

На вопрос , будут ли вручать повестки на курортах далее, Александр Тищенко ответил: "Согласно указу Президента Украины, военное положение продлено до 20 мая 2023 года, мобилизационные мероприятия продолжатся".

Напомним, что 19 февраля стало известно о выдаче повестки на улице народному депутату и члену комитета по нацбезопасности.

В Украине могут мобилизовать ограниченно годных мужчин. По словам представителя командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, их отправят в части снабжения в тыловых подразделениях.

Капитан 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Ганущин 13 февраля признал, что ВСУ нужно пополнять личный состав и осваивать новую технику стран Запада. Темпы мобилизации, как указал он, повышаются из-за этих причин.