"Вручатимуть скрізь": українцям нагадали, в яких місцях дозволено роздавати повістки в ТЦК

Співробітники військкоматів мають право роздавати документи на вулиці, блокпостах, за місцем роботи та проживання. Людину не одразу відправлять на фронт — ТЦК має знати її сімейний стан, стан здоров'я та інші подробиці.

Related video

Військовозобов'язаним чоловікам в Україні можуть вручити повістки на вулиці, блокпостах, за місцем роботи та проживання. Про це сказав ТСН 19 лютого начальник Львівського обласного військкомату Олександр Тищенко.

Коментар військкому з'явився після масового вручення повісток на гірськолижному курорті у селищі Славське Львівської області на минулих вихідних. Селищний голова Володимир Бега у спілкуванні із журналістами зазначав, що таку масову роботу провели вперше.

[ + – ] Повістки масово вручали на гірськолижному курорті у селищі Славське Львівської області

"Присутня була велика кількість людей у формі. Водночас вони були у селах, біля гірськолижного курорту "Захар Беркут", на туристичному маршруті Тростян. Їх супроводжувала поліція", — пояснив він.

Олександр Тищенко наголосив, що повістки можуть вручити особисто в руки у будь-якому місці.

[ + – ] Вручення повісток може відбуватися будь-де Фото: mil.in.ua

"Вручати повістку має право представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов'язаний, керівники багатоквартирними будинками", — зауважив військовий.

Повістку про прибуття у військкомат можуть вручати посадові особи військкоматів, додав він.

"Що стосується вручення повісток на курорті — Львівська область не виняток, у нас загальна мобілізація. Вручення повісток може відбуватися будь-де. Скільки було вручено повісток на курорті — це конфіденційна інформація, ми не маємо права цього розголошувати", — розповів Тищенко.

За словами військкому, повістки видають не для того, щоб відправити людину одразу на війну. Потрібно уточнити дані — чоловіки повинні повідомити про свій сімейний стан, стан здоров'я та інші подробиці, зазначив він.

На запитання, чи вручатимуть повістки на курортах далі, Олександр Тищенко відповів: "Згідно з указом Президента України, воєнний стан продовжено до 20 травня 2023 року, мобілізаційні заходи продовжаться".

Нагадаємо, що 19 лютого стало відомо про видавання повістки на вулиці народному депутату та члену комітету з нацбезпеки.

В Україні можуть мобілізувати обмежено придатних чоловіків. За словами представника командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, їх відправлять у частини постачання у тилових підрозділах.

Капітан 103-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Олександр Ганущин 13 лютого визнав, що ЗСУ треба поповнювати особовий склад та освоювати нову техніку країн Заходу. Темпи мобілізації, як зазначив він, підвищуються через ці причини.