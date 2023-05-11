Украинские саперы проходят подготовку на Кипре: их обучают инструкторы из Ирландии (фото)

Ирландские военные уже находятся на Кипре, где проводят базовую подготовку военнослужащих ВСУ по обезвреживанию взрывоопасных предметов и разминированию.

В рамках тренировочной миссии Евросоюза EUMAM Ukraine украинские военные начали подготовку по обезвреживанию бомб и разминированию. Тренинги проводятся на Кипре инструкторами из Ирландии. Об этом 9 мая заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Ирландии генерал-лейтенанта Шон Кленси.

"Ирландия обязалась направить до 30 военнослужащих Сил обороны для участия в обучении в таких областях, как обезвреживание боеприпасов и боевая медицина", — пояснил Кленси.

Украинский военнослужащий с металодетектором Vallon. Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

По его словам, ирландские военные уже находятся на Кипре, где проводят базовую подготовку бойцов ВСУ по обезвреживанию взрывоопасных предметов и разминированию. Генерал также сообщил, что миссию EUMAM Ukraine координируют из Германии и Брюсселя.

Металодетектор Vallon. Фото: АрміяInform

Напомним, 9 мая стало известно, что Франция в ближайшее время поставит в Украину бронетранспортеры для саперов. По данным аналитиков Oryx, украинские военные получат десятки инженерных автомобилей VAB Génie.

Сотрудники ГСЧС в одном из прифронтовых городов Запорожской области смогли обнаружить и ликвидировать 500 кг российскую авиабомбу, которая при падении не взорвалась. Как сообщили пресс-служба ведомства, только на подконтрольной части Запорожской области уже уничтожено более 3 тысяч боеприпасов.