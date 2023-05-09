Упала, но не разорвалась: спасатели ликвидировали 500 кг авиабомбу под Запорожьем (видео)

В ГСЧС сообщают, что с начала полномасштабного вторжения РФ на подконтрольной части Запорожской области было уничтожено более 3000 боеприпасов.

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Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Запорожской области смогли обнаружить и ликвидировать 500 кг российскую авиабомбу, которая упала на территории области, но, к счастью, не разорвалась. Видео с процессом уничтожения бомбы было опубликовано 9 мая пресс-службой ГСЧС.

На видео спасатели показали весь процесс подъема взрывного устройства из-под земли, транспортировки и последующей ликвидации российской 500-килограммовой авиабомбы, которая, по информации ГСЧС, была найдена в одном из прифронтовых городов Запорожской области.

"Только в Запорожской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже уничтожено более 3000 боеприпасов, обнаруженных на подконтрольной части региона", – указано в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на 8 мая российские оккупанты обстреляли города Украины с использованием крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе Shahed. В результате падения обломков В Шевченковском и Святошинском районах столицы возникли пожары. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожары.

Также 8 мая удалось ликвидировать пожар, произошедший из-за падения обломков российских ракет, на складе в Одесской области , охвативший более 10 тысяч квадратных метров. В результате ночного обстрела Одесской области погиб мужчина, а еще трое человек получили различные ранения.