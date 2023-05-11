"Как диды": эксперт высмеял попытки россиян модернизировать военную технику (видео)

"Ноу-хау", по словам военного обозревателя Александра Коваленко, заключается в том, что оккупанты установили на тягач МТ-ЛБ корабельную установку 2-УК-Т, которая ранее использовалась на торпедных катерах времен Второй мировой войны.

Российские военные в зоне боевых действий в Украине воюют устаревшей техникой, которую пытаются довольно неудачно "модернизировать". Об этом в своем телеграм-канале написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в четверг, 11 мая.

Он опубликовал короткое видео.

На видеокадрах виден МТ-ЛБ — многоцелевой плавающий бронетранспортер, который создан для транспортировки людей и грузов, а также широко используется в роли артиллерийского тягача. На него зачем-то установили корабельную установку 2-УК-Т с 12,7-мм пулеметами ДШК.

"Российские "кулибины" продолжают генерировать научно-техническую мысль в области порождения гомункулусов, в попытке придать легкобронированным МТ-ЛБ немного огневой мощи в условиях ее дефицита в зоне боевых действий", — написал военно-политический обозреватель.

Он также уточнил, что корабельные установки 2-УК-Т сейчас не используются для оснащения военной техники. Их задействовали для увеличения боевой мощи торпедных катеров времен Второй мировой войны.

"Вот и вправду, как диды", — написал Коваленко, намекая на то, что ВС РФ в условиях дефицита вооружения вынуждены использовать старое вооружение времен Второй мировой войны, победу в которой так хотят приватизировать.

Напомним, 10 мая в британской разведке объяснили, почему парад в Москве прошел без военной техники. В параде участвовали 8 000 военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными силами и курсантами военных учебных заведений. Из развернутых формирований регулярных войск были только контингенты железнодорожных войск и военной полиции.

А накануне, 9 мая, западные СМИ написали о том, что на "параде победы" была крайне скудно представлена военная техника. Стратегическая авиации в нем не участвовала вообще. Военную технику представлял танк Т-34, которому исполнилось уже 80 лет.