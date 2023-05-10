Подчеркнул изоляцию Путина: CNN написало, как мир воспринял парад в Москве

Медиа отметило, что парад на Красной площади 9 мая 2023 года как никогда до этого диссонировал с реальным положением дел в Вооруженных силах РФ.

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Парад 9 мая на Красной площади, который должен был продемонстрировать военную мощь России и усилить международный авторитет Владимира Путина, стал еще одним доказательством изолированности РФ от мира. Об этом сказано в материале CNN, который был опубликован во вторник, 9 мая.

Во-первых, "парад победы" в мае 2023 года был самым коротким из всех, проведенных на Красной площади ранее. Он длился всего час.

Во-вторых, принимал его не российский президент Владимир Путин, как это было еще в прошлом году, а министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме того, как пишет медиа, на "параде победы" была крайне скудно представлена военная техника. Стратегическая авиации в нем не участвовала вообще. Военную технику представлял танк Т-34, которому исполнилось уже 80 лет.

Международную изоляцию России продемонстрировали и политики, которые прилетели в Москву, чтобы принять участие в параде. Это были представители Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того на парад прибыл лидер Беларуси Александр Лукашенко, который почувствовал себя плохо и отбыл в Минск после окончания парада, не оставшись на обед с главами других государств.

В материале CNN речь шла также о том, что парад на Красной площади как никогда до этого диссонировал с реальным положением дел в Вооруженных силах РФ, которые уже несколько месяцев не могут захватить город Бахмут в Донецкой области и терпят потери, нанесенные им ВСУ.

Напомним, немецкая газета Bild назвала выступление Владимира Путина на параде 9 мая пропагандой агрессии и восхвалением преступлений российской армии. Издание подчеркнуло, что Путин восхваляет победу над нацистами в то время, как сам продолжает атаковать Украину и угрожать ядерным оружием всей Европе.

Кроме того 10 мая в британской разведке объяснили, почему парад в Москве прошел без военной техники. В параде участвовали 8 000 военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными силами и курсантами военных учебных заведений. Из развернутых формирований регулярных войск были только контингенты железнодорожных войск и военной полиции.