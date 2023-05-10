"Восхваляет преступления армии": выступление Путина является пропагандой агрессии, — Bild

Немецкое издание подчеркивает, что Путин восхваляет победу над нацистами в то время, как сам продолжает атаковать Украину и угрожать ядерным оружием всей Европе.

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Евросоюз расценивает выступление Владимира Путина на параде Победы в Москве как пропаганду против Запада. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

"В то время как российская армия в Украине сталкивается с разрушениями от войны, Путин отмечает день Победы. Он несет пропаганду против Запада, выдумывая несуществующую угрозу своей стране и восхвалял свою преступную армию!" — говорится в материале издания.

Кроме того, в медиа отметили, что Россия ведет преступную войну против Украины, убивая там десятки тысяч мирных жителей.

"Это Россия угрожает странам Запада ядерными ударами и неоднократно призывает к нападениям на Польшу, Великобританию и Германию. Но Путин не говорит об этом ни слова: вместо этого он утверждает, что Россия хочет "мирного, свободного и стабильного мира" и изображает свою диктатуру как освободителя Европы, наследника Советского Союза, победившего нацистскую Германию", — добавили в издании.

Примечательно, что российские СМИ отреагировали на заявление немецкого издания.

"Немецкое издание совершенно проигнорировало посыл президента России, который говорил об отстаивании интересов государства и защите русского населения в том числе на территориях Донбасса и новых субъектов РФ от террора киевского режима. Не приняли они во внимание и слова о том, что украинский народ стал разменной монетой в реализации жестоких и корыстных планов западных покровителей Киева", — пишут пропагандисты.

Напомним, что 10 мая аналитики американского Института изучения войны (ISW) 9 мая пришли к выводу, что президент России Владимир Путин готовится к затяжной войне и представляет Россию как страну, успешно противостоящую всему Западу.

Кроме того, 9 мая на парад приехали несколько лидеров постсоветских республик. В Москву прибыли президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также премьер Армении и лидер Беларуси.