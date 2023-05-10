"Готовится к затяжной войне": в ISW проанализировали речь Путина на 9 мая

Парад в Москве продемонстрировал гораздо меньше военной техники, чем обычно, что свидетельствует о дальнейшей деградации ВС РФ в условиях полномасштабного конфликта с Украиной.

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Президент России Владимир Путин отказался использовать свое обращение по случаю 9 мая для внесения каких-либо значительных риторических изменений и повторил существующие нарративы, готовясь к затяжной войне и представляя Россию как страну, успешно противостоящую всему Западу. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 9 мая.

Так, Путин заявил в своем ежегодном обращении, посвященном победе СССР над нацистской Германией 9 мая, что "против России развязана настоящая война" и что Россия дала отпор международному терроризму и будет продолжать "защищать" жителей Донбасса.

При это Путин ранее уже заявлял, что Запад ведет глобальную "войну" против России.

"Путин ранее называл российскую военную кампанию в Украине "войной", но эта риторика, независимо от того, является ли она намеренным признанием масштаба боевых действий или нет, не сопровождалась какими-либо изменениями в подходе Кремля к "специальной военной операции", — говорится в отчете.

Примечательно, что российский президент также отказался использовать недавние заметные события, такие как его ежегодное новогоднее обращение или его обращение к Федеральному собранию в феврале 2023 года, чтобы предложить какое-либо конкретное видение того, как обратить вспять неудачи российских военных в Украине или переосмыслить войну. Вместо этого Путин использовал эти события для укрепления давних риторических линий, направленных на подготовку российской общественности к затяжной войне в Украине, вызывая в памяти события Второй мировой войны и не призывая российское общество поддержать полную мобилизацию, пишут американские аналитики.

По мнению ISW, Путин также попытался использовать празднование "дня победы" для сплочения партнеров по СНГ, многие из которых стремились уменьшить свою зависимость от Кремля с февраля 2022 года.

"Президент России подчеркнул важность участия лидеров стран СНГ в этом мероприятии и повторил шаблонную риторику Кремля о том, что Россия стремится к многополярному мировому порядку", — сказано в отчете.

Как отметили аналитики, последние усилия Путина по сплочению стран СНГ были приглушены нежеланием нескольких центральноазиатских лидеров принимать участие в параде.

Примечательно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не присоединился к остальным лидерам на церемонии возложения венков. Лукашенко также не выступил со своей традиционной речью на 9 мая в Минске, причина этого не совсем ясна.

"Другие "незападные" государства в основном отвергли попытки Кремля создать потенциальную антизападную коалицию, в первую очередь Китай, который все больше отдаляется от России", — отмечают американские аналитики.

В ISW полагают, что деградация российской военной мощи в Украине, вероятно, сделала эти российские усилия еще менее привлекательными для других государств. Парад в Москве продемонстрировал гораздо меньше военной техники, чем обычно (включая только один Т-34 времен Второй мировой войны и ни одного современного танка, в которых Россия остро нуждается в Украине), и показали дальнейшую деградацию российских вооруженных сил, несмотря на попытки Кремля в предыдущие недели приуменьшить значение "дня победы" путем сокращения количества парадов и прямой отмены мероприятий.

Парад в Москве 9 мая

Как писал Фокус ранее, на парад приехали несколько лидеров постсоветских республик. В компании Путина заметили президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также премьера Армении и самопровозглашенного президента Беларуси.

Также 9 мая Фокус публиковал основные тезисы из торжественной речи президента Владимира Путина. Российский лидер в очередной раз заявил о "войне с Западом" и похвалил участников российско-украниской войны.

Кроме того, сообщалось, что воздушную часть военного парада на Красной площади отменили без объяснения причин. По Красной площади проехался всего один музейный советский танк времен Второй мировой войны Т-34 и несколько современных боевых машин пехоты и ракетные комплексы.

Напомним, во время парада 9 мая в РФ сбили 3 беспилотных летательных аппарата. Один из БПЛА летел в направлении штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ и был перехвачен в районе Битцевского леса.