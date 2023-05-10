"Нервы не выдержали": во время парада в России сбили 3 БПЛА, – СМИ (видео)

По мнению журналиста Андрея Цаплиенко, рекордно короткая продолжительность военного парада на 9 мая могла быть связана с атакой беспилотников по территории РФ.

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Во время парада 9 мая в Российской Федерации было сбито 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом написал украинский журналист Андрй Цаплиенко, ссылаясь на данные российских Telegram-каналов.

Цаплиенко отметил, что первый БПЛА был уничтожен в Калужской области. Второй аппарат летел в направлении штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ и был перехвачен в районе Битцевского леса.

Еще один дрон якобы был сбит в Ломоносовском районе российской столицы, неподалеку от Красной площади.

"Возможно, поэтому парад длился всего 45 минут, пути дергался от громких звуков, а Лукашенко вообще уехал в аэропорт на скорой еще до окончания торжеств – нервы не выдержали?" — предположил журналист.

В российском Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" также появилось видео с БПЛА, которое, как утверждается, снято 9 мая возле проспекта Вернадского в Москве.

БПЛА над Москвой во время парада

Отметим, что подтверждения информации об атаках БПЛА 9 мая от официальных лиц РФ не поступало.

Напомним, что по данным издания The Mirror, президента РФ Владимира Путина видели с чемоданом, в котором, возможно содержались коды для ядерного удара, незадолго до того, как на параде к 9 мая он назвал развязанную в Украине войну, войной против России.

Мы также сообщали, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов высмеял военный парад россиян на 9 мая, назвав его "парадом трусости и страха". Он также указал на то, что мероприятие длилось примерно 40 минут и стало самым коротким с 1941 года.

Еще мы писали о том, что на военном параде в столице РФ народу показали танк Т-34, который на самом деле привезли из Лаоса. Ранее Москва предоставила эту технику республике для использования.