"Нам нравится видеть прогресс": в Пентагоне поделились ожиданиями от контрнаступления ВСУ

По словам топ-офицера США Дэйва Батлера, в любой операции, и контрнаступление не исключение, всегда будут сомневающиеся, однако Вашингтон полностью доверяет Украине.

США с нетерпением ждут возможности увидеть, на что способны украинцы в будущем контрнаступлении. Об этом в интервью РБК-Украина 11 мая сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.

Он подчеркнул, что в любой операции, и контрнаступление не исключение, всегда будут сомневающиеся, но их неправоту всегда доказывает прогресс.

"Знаете, во время Второй мировой войны, когда американцы попали в "битву в живых изгородях" (эпизод боевых действий 1944 года, после высадки союзников в Нормандии, — ред.) было много публичных комментариев в медиа, что американское наступление застопорилось, было много сомневающихся. И что доказывает неправоту сомневающихся — так это прогресс", — объяснил Батлер.

По его словам, говоря с чисто американской точки зрения: американцам нравится видеть прогресс, они надеются его увидеть и очень доверяют украинцам.

"Мы наслаждаемся американским футболом, наблюдая за тем, как мяч летит по полю, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, на что способны украинцы. Мы очень надеемся, мы очень поддерживаем и очень доверяем украинцам", — подытожил полковник армии США.

10 мая Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад подготовил Украину к будущему контрнаступлению ВСУ, однако нельзя недооценивать возможности РФ.

Напомним, 10 мая немецкий генерал Карстен Бройер назвал причину "задержки" контрнаступления ВСУ. По его словам, подготовка к масштабным действиям на фронте продолжается, однако погода не позволяет следовать отработанному плану.

9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина получила все необходимое для освобождения своих территорий. Речь идет как про вооружение, так и про подготовленных бойцов.