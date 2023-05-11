В Курской области РФ пять раз обстреляли электроподстанцию: власти обвиняют ВСУ

Российские власти также сообщают об атаке нефтебазы на территории Брянской области. Сообщается, что на объект была сброшена бомба с беспилотника.

Утром 11 мая несколько объектов на территории Российской Федерации были атакованы. В частности на территории Курской области подвергся обстрелам объект энергетической инфраструктуры, а именно, электроподстанция в приграничном поселке Теткино Глушковского района, по которой было выпущено пять снарядов Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

В результате взрыва был ранен один работник подстанции, которого отвезли в больницу с контузией. Энергоснабжение в районе частично нарушено.

"Как только позволит ситуация, специалисты приступят к восстановлению", — сообщил Старовойт.

Также был нанесен удар по поселку Краснооктябрьский в Глушковском районе, в результате которого была повреждена крыша гражданской постройки. По словам губернатора, всего было зафиксировано 6 прилетов. Традиционно российский чиновник обвинил в ударе по объекту Вооруженные силы Украины.

"ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Зафиксировано 6 прилетов. Повреждена крыша хозпостройки. К счастью, тут обошлось без пострадавших", — написал он в Telegram.

Кроме того взрывы были зафиксированы и в Брянской области. Там удар был нанесен по нефтебазе АО "Брянскнефтепродукт". Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки беспилотника были повреждены бетонное основание и цистерна. По его словам, украинский беспилотник сбросил бомбы на цистерну нефтехранилища, которое расположено в Клинцах.

Напомним, 10 мая Telegram-канал Baza сообщил, что была совершена попытка очередной атаки по системе нефтепроводов "Дружба". Под обстрел якобы попал наливной пункт в поселке Свень, где находятся резервуары для хранения нефтепродуктов, в которых были обнаружили пробоины около 10 сантиметров.