Нефтепровод "Дружба" попал под обстрел, повреждены резервуары, — росСМИ

В резервуарах для хранения нефтепродуктов обнаружили пробоины около 10 сантиметров. Из какого именно вооружения подвергся обстрелу нефтепровод не уточняется.

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В Брянской области России заявили об очередной атаке на нефтепровод "Дружба", который находится в 150 км от границы. Об этом сегодня, 10 мая сообщил Telegram-канал Baza.

Под обстрел якобы попал наливной пункт в поселке Свень. В резервуарах для хранения нефтепродуктов обнаружили пробоины около 10 сантиметров. Никаких утечек или возгорания при этом не произошло, никто не пострадал.

Сообщается, что два удара было около пяти часов утра и с разницей в двадцать минут. Из какого именно вооружения подвергся обстрелу нефтепровод не уточняется. Власти региона и пресс-служба "Транснефти" официально не комментировали ЧП в Брянской области.

Куда идет нефть по трубопроводу "Дружба"?

Нефтепровод "Дружба" поставляет нефть на белорусские НПЗ и в страны Европы. Трубопровод берет начало в городе Альметьевск республики Татарстан и проходит через Брянск. Далее он расходится на северный (проходит по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (через Украину, Чехию, Венгрию, Словакию и Хорватию).

Система нефтепровода состоит из 8900 км трубопроводов, из них 3900 км — на территории России. Также в нее входят 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, а резервуарные парки вмещают 1,5 млн кубометров нефти.

Напомним, в Брянской области России вечером 14 марта и утром 15 марта нашли 2 взрывных устройства на нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбков трубопровода "Дружба"

Утром 3 марта беспилотник атаковал подстанцию крупного нефтепровода "Транснефть-Дружба" в Белгородской области.

В июне 2022 года диверсанты пытались подорвать нефтепровод "Дружба" в Брянской области России. По данным СМИ, они установили три самодельных взрывных устройства в населенном пункте Гулевка в 40 километрах от украинской границы, которые сработали и нанесли огромный ущерб.