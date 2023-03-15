"Хотели убить людей": у нефтепровода "Дружба" под Брянском нашли взрывчатку, – "Транснефть"

Два взрывных устройства лежали в разрушенных пластиковых корпусах. По словам представителя российской компании, "диверсанты" готовили массовое убийство и заложили в боевую часть стальные шарики.

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В Брянской области России вечером 14 марта и утром 15 марта нашли 2 взрывных устройства на нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбков трубопровода "Дружба". Об этом сказал агентству ТАСС представитель компании "Транснефть" Игорь Демин.

Устройства заложили в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства. Поражающая часть — стальные шарики, описал он находку.

"Характер боевой части говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода "Дружба". Ведутся следственные действия", — добавил Демин.

В этом году НПС Новозыбков не перекачивает нефть

Возможно, корпусы бомб повредились после удара о землю при падении с дронов. Представитель "Транснефти" сказал, что в полдень 15 марта был замечен сброс с БПЛА третьего взрывного устройства, похожего на 2 предыдущих.

Станция не пострадала, в 2023 году НПС Новозыбков не перекачивает нефть, ее резервуарный парк пустой.

Взрывчатка у нефтепровода "Дружба": что говорят власти?

Губернатор региона Александр Богомаз 14 и 15 марта не сообщал о пролетах беспилотников в воздушном пространстве Брянской области. Минобороны России также не комментировала данную информацию.

Вечером 14 марта Богомаз отчитался о проверке с главнокомандующим сухопутными войсками РФ Олегом Салюковым защитных сооружений и условий для военнослужащих, выполняющих задачи по охране и защите границы Брянской области.

"Обсудили вопросы дополнительного усиления территории Брянской области огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии", — проинформировал чиновник.

Новозыбковский городской округ России находится возле Черниговской области Украины.

Новозыбковский городской округ находится рядом с Черниговской областью

Куда идет нефть по трубопроводу "Дружба"?

Нефтепровод "Дружба" поставляет нефть на белорусские НПЗ и в страны Европы. Трубопровод берет начало в городе Альметьевск республики Татарстан и проходит через Брянск. Далее он расходится на северный (проходит по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (через Украину, Чехию, Венгрию, Словакию и Хорватию).

Система нефтепровода состоит из 8900 км трубопроводов, из них 3900 км — на территории России. Также в нее входят 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, а резервуарные парки вмещают 1,5 млн кубометров нефти.

Напомним, что 3 марта российские медиа сообщали об атаке беспилотника подстанции нефтепровода "Транснефть-Дружба" в Белгородской области.

О попытке подрыва участка нефтепровода "Дружба" в Брянской области писали в июле 2022 года. Тогда возле населенного пункта Гулевка в 40 километрах от границы с Украиной прогремело 3 взрыва.