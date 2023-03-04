Беспилотник атаковал нефтепровод "Дружба" под Белгородом, — росСМИ

Взрыв повредил резервуар для нефтепродуктов в поселке Разумное, утверждают источники журналистов.

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Утром 3 марта беспилотник атаковал подстанцию крупного нефтепровода "Транснефть-Дружба" в Белгородской области. Об этом 4 марта стало известно российскому медиа ASTRA.

По информации СМИ, около 7:00 "самодельный" беспилотник нанес удар по нефтебазе в поселке Разумное. БПЛА со взрывным устройством врезался в резервуар для нефтепродуктов емкостью 3000 тонн, который оказался пустым. В результате взрыва никто не пострадал, однако с объекта эвакуировали 4 человек.

Российское медиа Shot добавило, что в резервуаре образовалась дыра площадью около одного квадратного метра. Как предполагают россияне, беспилотник вылетел из Волчанска Харьковской области.

Российские власти пока не подтвердили информацию об ударе, хотя "Дружба" является крупнейшей в мире системой магистральный нефтепроводов. Стоит отметить, что в октябре 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре в Разумном из-за повреждения резервуара. По его словам, на территорию нефтебазы залетел артиллерийский снаряд. Тогда в резервуаре оказалось дизельное топливо, которое и загорелось.

28 февраля несколько беспилотников атаковали объекты инфраструктуры в России. В городе Туапсе Краснодарского края два БПЛА взорвались на нефтебазе "Роснефти", повредив систему теплоснабжения и бойлерную. На месте удара начался пожар. В тот же день беспилотник упал рядом со станцией "Газпрома" под Коломной Московской области. Россияне опознали летательный аппарат как UJ-22 от украинской компании "Укрджет".

В июне 2022 года диверсанты пытались подорвать нефтепровод "Дружба" в Брянской области России. По данным СМИ, они установили три самодельных взрывных устройства в населенном пункте Гулевка в 40 километрах от украинской границы, которые сработали и нанесли огромный ущерб.