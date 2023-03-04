Безпілотник атакував нафтопровід "Дружба" під Бєлгородом, — росЗМІ

Вибух пошкодив резервуар для нафтопродуктів у селищі Розумне, стверджують джерела журналістів.

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Вранці 3 березня безпілотник атакував підстанцію великого нафтопроводу "Транснефть-Дружба" у Бєлгородській області. Про це 4 березня стало відомо російському медіа ASTRA.

За інформацією ЗМІ, приблизно о 7:00 "саморобний" безпілотник завдав удару по нафтобазі в селищі Розумне. БПЛА з вибуховим пристроєм врізався в резервуар для нафтопродуктів ємністю 3 000 тонн, який виявився порожнім. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте з об'єкту евакуювали 4 людей.

Російське медіа Shot додало, що в резервуарі утворилася діра площею майже один квадратний метр. Як припускають росіяни, безпілотник вилетів із Вовчанська Харківської області.

Російська влада поки не підтвердила інформацію про удар, хоча "Дружба" є найбільшою у світі системою магістральних нафтопроводів. Варто зазначити, що у жовтні 2022 року губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про пожежу в Розумному через пошкодження резервуару. За його словами, на територію нафтобази залетів артилерійський снаряд. Тоді в резервуарі опинилося дизельне паливо, яке й спалахнуло.

28 лютого кілька безпілотників атакували об'єкти інфраструктури у Росії. У місті Туапсе Краснодарського краю два БПЛА вибухнули на нафтобазі "Роснефти", пошкодивши систему теплопостачання та бойлерну. На місці удару почалася пожежа. Того ж дня безпілотник упав поряд зі станцією "Газпрому" під Коломною Московської області. Росіяни впізнали літальний апарат, як UJ-22 від української компанії "Укрджет".

У червні 2022 року диверсанти намагалися підірвати нафтопровід "Дружба" у Брянській області Росії. За даними ЗМІ, вони встановили три саморобні вибухові пристрої в населеному пункті Гулівка за 40 кілометрів від українського кордону, які спрацювали і завдали величезної шкоди.