"Хотіли убити людей": біля нафтопроводу "Дружба" під Брянськом знайшли вибухівку, — "Транснефть"

Два вибухові пристрої лежали у зруйнованих пластикових корпусах. За словами представника російської компанії, "диверсанти" готували масове вбивство та заклали у бойову частину сталеві кульки.

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У Брянській області Росії ввечері 14 березня і вранці 15 березня знайшли 2 вибухові пристрої на нафтоперекачувальній станції (НПС) Новозибків трубопроводу "Дружба". Про це сказав агентству ТАСС представник компанії "Транснефть" Ігор Дьомін.

Пристрої заклали у зруйнованих пластикових корпусах непромислового виробництва. Вражаюча частина – сталеві кульки, описав він знахідку.

"Характер бойової частини говорить про те, що організатори диверсії задумували не руйнування об'єкта, а вбивство людей з числа цивільного персоналу, який обслуговує станцію нафтопроводу "Дружба". Ведуться слідчі дії", — додав Дьомін.

Цього року НПС Новозибков не перекачує нафту

Можливо, корпуси бомб пошкодилися після удару об землю під час падіння з дронів. Представник "Транснафти" сказав, що опівдні 15 березня було помічено скидання з БПЛА третього вибухового пристрою, схожого на 2 попередні.

Станція не постраждала, 2023 року НПС Новозибків не перекачує нафту, її резервуарний парк порожній.

Вибухівка біля нафтопроводу "Дружба": що каже влада

Губернатор регіону Олександр Богомаз 14 та 15 березня не повідомляв про прольоти безпілотників у повітряному просторі Брянської області. Міноборони Росії також не коментувала цю інформацію.

Увечері 14 березня Богомаз звітував про перевірку з головнокомандувачем сухопутних військ РФ Олегом Салюковим захисних споруд та умов для воєннослужбовців, які виконують завдання з охорони та захисту кордону Брянської області.

"Обговорили питання додаткового посилення території Брянської області вогневими засобами озброєння та підрозділами бойових сил армії", — поінформував урядовець.

Новозибківський міський округ Росії знаходиться біля Чернігівської області України.

Новозибківський міський округ знаходиться поряд із Чернігівською областю

Куди йде нафта трубопроводом "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" постачає нафту на білоруські НПЗ і країни Європи. Трубопровід бере початок у місті Альметьєвськ республіки Татарстан і проходить через Брянськ. Далі він розходиться на північний (проходить територією Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви) та південний (через Україну, Чехію, Угорщину, Словаччину та Хорватію).

Система нафтопроводу складається з 8900 км трубопроводів, їх 3900 км — біля Росії. Також до неї входять 46 насосних станцій, 38 проміжних насосних станцій, а резервуарні парки вміщують 1,5 млн. кубометрів нафти.

Нагадаємо, що 3 березня російські медіа повідомляли про атаку безпілотника підстанції нафтопроводу "Транснефть-Дружба" у Білгородській області.

Про спробу підриву ділянки нафтопроводу "Дружба" у Брянській області писали у липні 2022 року. Тоді біля населеного пункту Гулівка за 40 кілометрів від кордону з Україною пролунало 3 вибухи.