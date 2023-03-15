"Хотіли убити людей": біля нафтопроводу "Дружба" під Брянськом знайшли вибухівку, — "Транснефть"
Два вибухові пристрої лежали у зруйнованих пластикових корпусах. За словами представника російської компанії, "диверсанти" готували масове вбивство та заклали у бойову частину сталеві кульки.
У Брянській області Росії ввечері 14 березня і вранці 15 березня знайшли 2 вибухові пристрої на нафтоперекачувальній станції (НПС) Новозибків трубопроводу "Дружба". Про це сказав агентству ТАСС представник компанії "Транснефть" Ігор Дьомін.
Пристрої заклали у зруйнованих пластикових корпусах непромислового виробництва. Вражаюча частина – сталеві кульки, описав він знахідку.
"Характер бойової частини говорить про те, що організатори диверсії задумували не руйнування об'єкта, а вбивство людей з числа цивільного персоналу, який обслуговує станцію нафтопроводу "Дружба". Ведуться слідчі дії", — додав Дьомін.
Можливо, корпуси бомб пошкодилися після удару об землю під час падіння з дронів. Представник "Транснафти" сказав, що опівдні 15 березня було помічено скидання з БПЛА третього вибухового пристрою, схожого на 2 попередні.
Станція не постраждала, 2023 року НПС Новозибків не перекачує нафту, її резервуарний парк порожній.
Вибухівка біля нафтопроводу "Дружба": що каже влада
Губернатор регіону Олександр Богомаз 14 та 15 березня не повідомляв про прольоти безпілотників у повітряному просторі Брянської області. Міноборони Росії також не коментувала цю інформацію.
Увечері 14 березня Богомаз звітував про перевірку з головнокомандувачем сухопутних військ РФ Олегом Салюковим захисних споруд та умов для воєннослужбовців, які виконують завдання з охорони та захисту кордону Брянської області.
"Обговорили питання додаткового посилення території Брянської області вогневими засобами озброєння та підрозділами бойових сил армії", — поінформував урядовець.
Новозибківський міський округ Росії знаходиться біля Чернігівської області України.
Куди йде нафта трубопроводом "Дружба"
Нафтопровід "Дружба" постачає нафту на білоруські НПЗ і країни Європи. Трубопровід бере початок у місті Альметьєвськ республіки Татарстан і проходить через Брянськ. Далі він розходиться на північний (проходить територією Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви) та південний (через Україну, Чехію, Угорщину, Словаччину та Хорватію).
Система нафтопроводу складається з 8900 км трубопроводів, їх 3900 км — біля Росії. Також до неї входять 46 насосних станцій, 38 проміжних насосних станцій, а резервуарні парки вміщують 1,5 млн. кубометрів нафти.
Нагадаємо, що 3 березня російські медіа повідомляли про атаку безпілотника підстанції нафтопроводу "Транснефть-Дружба" у Білгородській області.
Про спробу підриву ділянки нафтопроводу "Дружба" у Брянській області писали у липні 2022 року. Тоді біля населеного пункту Гулівка за 40 кілометрів від кордону з Україною пролунало 3 вибухи.