Нафтопровід "Дружба" потрапив під обстріл, пошкоджено резервуари, — росЗМІ

У резервуарах для зберігання нафтопродуктів виявили пробоїни близько 10 сантиметрів. З якого саме озброєння обстріляли нафтопровід не уточнюється.

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У Брянській області Росії заявили про чергову атаку на нафтопровід "Дружба", який знаходиться за 150 км від кордону. Про це сьогодні, 10 травня, повідомив Telegram-канал Baza.

Під обстріл нібито потрапив наливний пункт у селищі Свень. У резервуарах для зберігання нафтопродуктів виявили пробоїни близько 10 сантиметрів. Жодних витоків чи займання при цьому не сталося, ніхто не постраждав.

Повідомляється, що два удари було близько п'ятої години ранку з різницею у двадцять хвилин. З якого саме озброєння обстріляли нафтопровід не уточнюється. Влада регіону та пресслужба "Транснафти" офіційно не коментували НП у Брянській області.

Куди йде нафта трубопроводом "Дружба"?

Нафтопровід "Дружба" постачає нафту на білоруські НПЗ і країни Європи. Трубопровід бере початок у місті Альметьєвськ республіки Татарстан і проходить через Брянськ. Далі він розходиться на північний (проходить територією Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви) та південний (через Україну, Чехію, Угорщину, Словаччину та Хорватію).

Система нафтопроводу складається з 8900 км трубопроводів, їх 3900 км — біля Росії. Також до неї входять 46 помпових станцій, 38 проміжних помпових станцій, а резервуарні парки вміщують 1,5 млн кубометрів нафти.

Нагадаємо, в Брянській області Росії ввечері 14 березня і вранці 15 березня знайшли 2 вибухові пристрої на нафтоперекачувальній станції (НПС) Новозибків трубопроводу "Дружба"

Вранці 3 березня безпілотник атакував підстанцію великого нафтопроводу "Транснефть-Дружба" у Бєлгородській області.

У червні 2022 року диверсанти намагалися підірвати нафтопровід "Дружба" у Брянській області Росії. За даними ЗМІ, вони встановили три саморобні вибухові пристрої в населеному пункті Гулівка за 40 кілометрів від українського кордону, які спрацювали і завдали величезної шкоди.