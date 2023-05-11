Эскалация на Кавказе: Армения и Азербайджан обменялись артиллерийскими ударами

Стороны обвинили друг друга в провокации, нарушении режима прекращения огня и пренебрежении достигнутыми соглашениями.

Утром в четверг, 11 мая, на границе Армении и Азербайджана прогремели артиллерийские выстрелы. Министерство обороны Азербайджана заявило, что 10 мая артиллерийский огонь открыла армянская сторона, в результате чего вооруженные силы страны подверглись интенсивному обстрелу на позициях в Зодском направлении Басаркечярского района.

В оборонном ведомстве назвали такие действия со стороны Армении очередной провокацией и нарушению режима прекращения огня. Чтобы положить конец провокационным действием армянской стороны, армия Азербайджана открыла ответный огонь по позициям противника.

"В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии Махмудлу Муслим Видади оглу", — заявили в Минобороны.

Заявления армянской стороны

В свою очередь Министерство обороны Армении заявило, что утром 11 мая азербайджанские войска открыли артиллерийский и минометный огонь по позициям, расположенным в направлении Сотка в Гегаркуникской области страны.

Сообщается, что из-за обстрелов получили ранения три военнослужащих армянских сил. По словам пресс-секретарь Министерства обороны Арама Торосяна, при попытке вывезти раненых с позиций азербайджанские военные открыли огонь по карете скорой помощи

"По состоянию на 9:00 подразделения ВС Азербайджана продолжают вести артиллерийско-минометный огонь по армянским позициям", — говорится в сообщении.

В то же время Ереван назвал действия противоположной стороны очередным нарушением одного из основополагающих принципов международного права и пренебрежением достигнутыми договоренностями.

"Призываем военно-политическое руководство Азербайджана прекратить безосновательные, необоснованные и постыдные попытки сорвать переговорный процесс с применением силы и тем самым оказать давление на Армению", — говорится в заявлении МИД Армении.

В ответ Баку заявил, что Армения нагнетает обстановку на Южном Кавказе, ведя минометный огонь по позициям азербайджанских войск, поэтому армия страны вынуждена принять ответные меры.

Напомним, 18 апреля премьер-министр Армении Николо Пашинян заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно, если обе стороны четко и недвусмысленно признают территориальную целостность друг друга. По его словам две страны не должны предъявлять территориальные претензии.