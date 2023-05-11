Крупнейшее обновление со времен холодной войны: НАТО будет противодействовать РФ по-новому, — СМИ

Новый документ, как делятся источники, содержит более четырех тысяч страниц реформ, в которых просчитаны все риски и провокации, на которые может пойти Кремль.

НАТО завершает крупнейшее обновление стратегии противодействия РФ со времен холодной войны. Об этом 11 мая сообщает испанское издание El Pais ссылаясь на источники в Альянсе.

По информации издания, Североатлантический альянс практически завершил реформу, которая является стратегией противостояния российской агрессии на фоне война в Украине.

Новая архитектура стала "крупнейшей реконфигурацией со времен холодной войны", как отмечают источники, которые участвовали в ее создании. Она содержит более 4 тысяч страниц, в которых изложили все реформы ряда военных процедур.

В них больше не предусматриваются крупные военные группировки — преобладать будут меньшие батальоны. В первую очередь документ анализирует и обновляет угрозы, которые может представлять Кремль в отношении Альянса.

Новый план, вероятнее всего, будет одобрен на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле.

"Региональные планы (так называется стратегия) нуждаются в усовершенствовании модели вооруженных сил НАТО для создания более боеспособных войск во всем Альянсе", — заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

На встрече, которая прошла 10 мая, страны совместно с генсеком Йенсом Столтенбергом изучили новую стратегию.

Отдельным пунктом являются те случаи, как Альянс будет отвечать на провокации со стороны Российской Федерации. План содержит сразу несколько сценариев, как говорится в материале.

При этом, новая концепция слегка обеспокоила союзников НАТО, которые граничат с РФ, так как в первую очередь в случае эскалации удар случится по ним. Они призвали проработать отдельные элементы, а также усилить свое присутствие на этом участке.

Напомним, 10 мая в НАТО призвали не недооценивать возможности РФ перед контрнаступлением ВСУ. Генсек Йенс Столтенберг отметил, что украинские защитники уже показали свои способности, однако последнее время оккупанты занимались созданием значительных оборонительных рубежей.