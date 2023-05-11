Увидим прилеты в Крыму: Storm Shadow точно бьют по объектам в пределах 290 км, – эксперт (видео)

Крылатая ракета показала эффективные результаты по уничтожению наземных целей в Ираке. Перед попаданием в цель снаряд включает тепловизионную головку самонаведения, которая фотографирует объект, пояснил военный эксперт Антон Михненко.

Ракеты Storm Shadow дадут ВСУ возможность точно поражать цели оккупантов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму. Об этом сказал 11 мая в эфире телеканала ICTV военный эксперт, редактор англоязычного журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко.

"Это ракета производства MBDA, европейский концерн, в котором французы, итальянцы и британцы. Ракета принята на вооружение армии Великобритании и показала эффективные результаты по уничтожению наземных целей в Ираке", — проинформировал Михненко.

Вес ракеты класса "воздух — земля" — 1,3 тонны, а боевой части — около 450 кг. Дальность полета — 560 километров. Экспортная версия SCALP EG, которая может достаться ВСУ, ограничена до 290 км дальностью полета.

Интересна Storm Shadow тем, что летит к цели, огибая поверхность и делая петлю наверх, сообщил специалист.

"Перед попаданием в цель включается тепловизионная головка самонаведения, которая сравнивает фото в памяти снаряда с фото наземной цели. После этого происходит нанесение удара. Это обеспечивает предельную точность и минимизацию риска поражения целей поблизости", — объяснил эксперт.

ВСУ смогут точно поражать цели ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины

Благодаря таким снарядам ВСУ смогут точно поражать цели ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму, добавил Михненко.

Бомбардировщик Су-24М, состоящие на вооружении украинской армии, способны нести данный тип ракет, указал он.

Как правило, Storm Shadow используют с французскими истребителями Dassault Rafale и британскими Eurofighter Typhoon, резюмировал Михненко.

Поставки ракет Storm Shadow: британцы запретили ВСУ бить по России

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Лондон согласился отправить Киеву крылатые ракеты при условии, что ВСУ не станут бить ими по объектам на территории России.

"Британское правительство ясно дало понять, что это всего лишь ответ на преднамеренные нападения России на гражданскую инфраструктуру. Это абсолютно пропорциональный ответ", — заявил CNN западный чиновник.

По его словам, Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что ракеты будут использоваться только на суверенной украинской территории. Британские власти неоднократно подтверждали, что Крым — это территория Украины, которую незаконно аннексировала Россия.

Ракеты Storm Shadow изменят правила игры и дадут Украине новые возможности

Другой собеседник уточнил, что ракеты Storm Shadow изменяют правила игры и дадут Украине возможности, о которых она просила практически с начала большой войны с РФ. Киев неоднократно просил американские ракеты ATACMS, поражающие цели на расстоянии до 300 км.

До поставок Storm Shadow самым дальнобойным оружием, которое Украина получила от западных союзников, были реактивные системы залпового огня HIMARS и снарядами GMLRS с дальностью стрельбы более 80 километров.

Напомним, что 11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил безвозмездную передачу ВСУ ракет Storm Shadow. Украина имеет право защищаться, подчеркивал чиновник.

Кремль довольно нервно отреагировал на поставку Великобританией крылатых ракет Storm Shadow. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской пригрозил "адекватным ответом" ВС РФ на данное вооружение.

Фокус в отдельном материале подробно разбирал, как разрабатывали ракеты Storm Shadow, в чем их особенности и есть ли у ВСУ носители для их запуска.