"Украина имеет право защищаться": в Британии подтвердили передачу Киеву ракет Storm Shadow

По словам министра обороны Уоллеса, переданные Лондоном ракеты Storm Shadow будут дополнением к уже полученным системам большой дальности, таким как ракеты HIMARS и Harpoon. Использование данного вооружения поможет Киеву оттеснить российские силы.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow. Это оружие было передано безвозмездно. Об этом сообщили в издании Sky News.

"Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания безвозмездно передает Украине ракеты Storm Shadow. Storm Shadow — это ракеты большой дальности, предназначенные только для высокоточных ударов", — сказал он депутатам в Палате общин.

Согласно заявлению Уоллеса, переданные Великобританией ракеты Storm Shadow будут дополнением к уже полученным системам большой дальности, таким как ракеты HIMARS и Harpoon, а также к украинской крылатой ракете "Нептун" и средствам большей дальности, полученным от других стран.

"Украина имеет право защищаться. Использование Storm Shadow позволит Украине оттеснить российские силы, находящиеся на суверенной территории Украины", — добавил он.

Storm Shadow — это ракета большой дальности, разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Она может поражать цели на расстоянии более 250 км, что делает ее менее дальнобойной по сравнению с американскими ракетами класса "земля-земля" ATACMS. Основными ее целями являются командные пункты противника, подлодки, мосты, а также другие стратегические объекты.

Напомним, 11 мая Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, которые пригодятся украинским защитником во время контрнаступления.

Кроме того, 9 мая появились первые сообщения о том, что Великобритания собирается передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow. О своих намерениях премьер-министр страны Риши Сунак заявлял еще в феврале и вот от разговоров перешли к действиям.