Не только повестки: что такое оповещение от военкомата и к чему оно обязывает

По словам юриста Владислава Юрчака, целью оповещения от военкомата может быть уточнение информации, однако если военнообязанный проигнорировал повестку, которая прилагалась к оповещению, то неявка в ТЦК и СП влечет за собой ответственность.

В Украине военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получить оповещение от военкомата. О том, чем данный документ отличается от повестки, пишет УНИАН.

Как отмечают журналисты, повестка предусматривает прибытие конкретного гражданина в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) к указанному сроку.

В свою очередь оповещения также выдаются руководством ТЦК и СП, однако вручают их не конкретному лицу. Их могут направить:

органам местного самоуправления;

главам предприятий, ведомств и организаций;

учебным заведениям.

В случае получения оповещения упомянутые структуры должны сообщить конкретным лицам о вызове в ТЦК и СП, а также обеспечить их явку в военкомат. Данный механизм ТЦК и СП используют для вручения повесток.

Оповещение от военкомата: к чему оно обязывает

В публикации говорится, что оповещение от военкомата не обязывает гражданина к действиям, однако получившее его учреждение должно донести до военнообязанных необходимость прибытия в военкомат и обеспечить их явку.

В случае невыполнения обязательств главы предприятий и учреждений могут быть оштрафованы на 1700-3400 гривен, а должностные лица — на 3400-5100 гривен.

Также сообщается, что к оповещению может прилагаться повестка.

Как отметил юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак, целью оповещения может быть уточнение информации и учета, формирование резерва, однако если военнообязанный проигнорировал повестку, которая прилагалась к оповещению, то неявка в ТЦК и СП влечет за собой ответственность.

Напомним, что по словам адвоката Ростислава Кравца, руководитель предприятия может вручить сотруднику повестку, после чего передать эту информацию в центр комплектации, после чего будут приниматься и составляться нужные протоколы.

Мы также писали о том, что существует три юридических нюанса, когда военнообязанный имеет право отказаться расписываться за получение повестки во время мобилизации в случае. Это возможно в случае, если документ был выписан с нарушением действующего законодательства.