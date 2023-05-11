Пилоты 299 бригады тактической авиации показали самолеты СУ-25 с ракетами HAP Zuni (фото)

Американские неуправляемые авиационные ракеты класса "воздух-воздух" HAP Zuni уже на вооружении Воздушных сил ВСУ.

Украинские пилоты 299 бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова тренируются на самолетах СУ-25 с ракетами HAP Zuni. Соответствующие фото опубликовали в пресс-службе подразделения в Facebook.

Подробности обучения штурмовиков в сообщении не сообщили. Также не было объявлено об использовании американской неуправляемой авиационной ракеты в зоне боевых действий.

Характеристики ракеты HAP Zuni

Впервые фото американской неуправляемой авиационной ракеты класса "воздух-воздух", установленных на украинских боевых самолетах, показал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Она имеет максимальную дальность полета в 8 км и развивает скорость в 2600 км/ч. С момента появления своего появления вооружение поступило в подразделения ВМС и ВВС США. Ракету использовали на палубных истребителях F-89, F-4 и всех американских штурмовиках, а также на F-16. Она существует в нескольких вариантах. Также есть ракеты с другой боевой частью, например дымовой. Zuni — это боеприпас, который был разработан и представлен еще в 1950-х годах, однако она до сих пор стоит на вооружении ВВС США и теперь и Воздушных сил Украины. Ее предназначение — поражение наземных целей вроде танков, артиллерии и других.

Неуправляемая авиационная ракета Zuni является приблизительным соответствием советской С-13, однако с большей дальностью и калибром. Советские С-13 в боевой части авиационной ракеты тоже имеют значительную вариацию. Однако самым дальнобойным является осколочно-фугасный снаряд С-13Б до 6 км и со скоростью полета до 1800 км/ч. Ее характеристики хуже, несмотря на то, что разрабатывали С-13 в 1970-х годах.

Напомним, в Великобритании 11 мая подтвердили передачу Киеву ракет Storm Shadow. Как отметил министр обороны Бен Уоллес, это ракетное вооружение будет определенным дополнением к уже полученным системам большой дальности, таким как ракеты HIMARS и Harpoon. Использование этого вооружения поможет Киеву оттеснить российские силы с временно оккупированных украинских территорий.