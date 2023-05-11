Сделал момент невероятным: Залужный посетил свадьбу украинской пары (фото)

В сети появились фото со свадьбы, на которой присутствовал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Дату мероприятия не раскрывают.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный появился на свадьбе украинской пары. Об этом Максим Алексеев, женившийся на Екатерине Полищук, написал на своей странице в Facebook.

Алексеев также опубликовал фото с торжественной церемонии, на которой присутствовал Залужный. Максим хотел, чтобы особый момент создания новой семьи осуществил особый человек.

"И это получилось: Валерий Федорович согласился. Теперь в начале нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных. А теперь и для нашей семьи. Поэтому очень благодарны Валерию Залужному за то, что согласились и сделали этот момент по-настоящему невероятным", – делится Максим.

Он уточнил, что свадьба произошла "не вчера", но не назвал даты, когда произошло это важное в жизни новой семьи событие.

Напомним, 11 мая Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову рассказал, что в Вооруженных силах Украины все еще наблюдается влияние Советского Союза, которое сложно искоренить.

10 мая СМИ сообщали, что Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отказался от участия в заседании военного комитета НАТО из-за напряженной оперативной ситуации на фронте.