Из-за ситуации на фронте: Залужный не будет участвовать в заседании военного комитета НАТО

В Брюсселе проходит заседание на уровне начальников Генеральных штабов НАТО, на котором будут обсуждать ход незаконного вторжения РФ в Украину. Адмирал Бауэр заявил, что "Голиаф пошатнулся" благодаря стойкости и тактическому совершенству "Давида".

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный отказался от участия в заседании военного комитета НАТО. Об этом сказал глава комитета адмирал Роб Бауэр, сообщает корреспондент "Укринформа".

Во время открытия заседания военного комитета на уровне начальников Генеральных штабов НАТО Роб Бауэр заявил, что Валерий Залужный отказался принимать участие даже в формате онлайн через видеоконференцию.

"Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, которое проинформировало, что из-за напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции. Наши лучшие пожелания с украинскими защитниками", — заявил Бауэр.

Поэтому Киев будет представлять военный представитель Украины в Брюсселе генерал-майор Сергей Салкуцан.

Первый день военного комитета НАТО будет сосредоточен на ходе российской войны против Украины. Как отметил Бауэр, РФ уже 15 месяцев находится в том, что, как они думали, будет трехдневной войной — "Голиаф пошатнулся". Потому что Давид продемонстрировал устойчивость и тактическое совершенство, а также получил помощь из 50 стран мира.

Кроме того, адмирал Бауэр отметил, что НАТО входит в новую эру коллективной обороны, потому что перед ними стоит вызов защищать демократические ценности и миллиард людей.

Военный комитет НАТО является высшим органом военного управления Североатлантического союза, который определяет потребности совместной обороны и развития армий.

Напомним, 30 апреля Залужный обсудил ситуацию в Украине с командующим силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

9 мая Йенс Столтенберг заявил, что все члены НАТО соглашаются с тем, что Украина станет участником Альянса.