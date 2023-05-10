Через ситуацію на фронті: Залужний не братиме участь засідання у військовому комітеті НАТО

У Брюсселі проходить засідання на рівні начальників Генеральних штаб НАТО, на якому обговорюватимуть хід незаконного вторгнення РФ в Україну. Адмірал Бауер заявив, що "Голіаф похитнувся" завдяки стійкості та тактичної досконалості "Давіда".

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний відмовився від участі у засідання військового комітету НАТО. Про це сказав глава комітету адмірал Роб Бауер, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Під час відкриття засідання військового комітету на рівні начальників Генеральних штабів НАТО Роб Бауер заявив, що Валерій Залужний відмовився брати участь навіть у форматі онлайн через відеоконференцію.

"Я отримав вчора листа українського командувача Залужного, який проінформував, що через напружену оперативну ситуацію на землі не зможе взяти участь в засіданні військового комітету НАТО навіть у форматі відеоконференції. Наші кращі побажання з українськими захисниками.", — заявив Бауер.

Тому Київ представлятиме військовий представник України в Брюсселі генерал-майор Сергій Салкуцан.

Перший день військового комітету НАТО зосереджено на ході російської війні проти України. Як зазначив Бауер, РФ вже 15 місяців перебуває у тому, що як вони думали, буде триденною війною — "Голіаф захитався". Тому що "Давід продемонстрував стійкість та тактичну досконалість", а також отримав допомогу з 50 країн світу.

Окрім цього адмірал Бауер зауважив, що НАТО входить в нову еру колективної оборони, бо перед ними стоїть виклик захищати демократичні цінності та мільярд людей.

Військовий комітет НАТО — це найвищий орган військового управління Альянсу, який визначає потреби спільної оборони та розвитку армій.

Нагадаємо, 30 квітня Залужний обговорив ситуацію в Україні з командувачем сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

9 травня Єнс Столтенберг заявив, що всі члени країн НАТО погоджуються з тим, що Україна стане учасником Альянсу.