"Потрібна ППО та інша зброя": Залужний та командувач США обговорили дії України (фото)

За словами головнокомандувача ЗСУ, своєчасне постачання західних озброєнь допоможе вирішувати проблеми на полі бою, а посилення обороноздатності України продовжиться і надалі.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що на зустрічі з командувачем сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі обговорювалися можливі сценарії та загрози Україні з боку військ РФ. Пост опублікований у Telegram-каналі Залужного.

"Ставимо собі за мету — підготуватися так, щоб максимально виконати певні завдання", — підбив головнокомандувач підсумки зустрічі з представниками США.

Залужний зазначив, що своєчасне постачання західних озброєнь допоможе вирішувати проблеми на полі бою. За його словами, Україні потрібен широкий спектр озброєнь та систем ППО, а посилення обороноздатності України продовжиться і надалі.

Валерій Залужний та Крістофер Каволі

Нагадаємо, що росіяни нервуються напередодні контрнаступу України, під час якого ЗСУ можуть перерізати сухопутний коридор до Криму. Британський військовий аналітик Шон Белл зазначив, що напрям ЗСУ, швидше за все, припаде на сухопутний коридор, який з'єднує РФ із Кримом. Але наступ України може розпочатися і на Донбасі, більш укріпленому районі, який буде складно повернути за короткий термін.

Раніше повідомлялося, що російські війська в Бахмуті кидають усі резерви, а ЗСУ відбивають втрачені позиції на низці ділянок.

Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що після ударів по Севастополі окупанти в терміновому порядку впорядковують поромну переправу в РФ. Чубаров назвав це черговим сигналом до того, щоб окупантів у Криму добровільно покинули острів перед контрнаступом України.