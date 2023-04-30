Після ударів по Севастополю окупанти терміново впорядковують поромну переправу до РФ, — Меджліс

На думку Чубарова, це черговий сигнал для російських окупантів у Криму про необхідність добровільно покинути півострів перед його деокупацією.

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В окупованому Криму після ударів по Севастополю російські окупанти, розуміючи уразливість кримського мосту перед далекобійною зброєю ЗСУ, заходилися впорядковувати поромну переправу між Кримом і РФ. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він поставив собі запитання, чи вистачить Росії шести наявних поромів для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані ЗС РФ, які опиняться замкненими на півострові під час деокупації Україною Криму.

На думку Чубарова, це черговий сигнал для російських окупантів у Криму про необхідність добровільно покинути півострів перед його деокупацією.

"Громадяни Росії, які вирішили, що вони могли оселитися на вкраденій чужій території, не сподівайтеся на пороми — їх усього буде шість штук, і вони не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії, тому, чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму ЗСУ. Бо нема чого зазіхати на чужі землі", — написав голова Меджлісу.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху в Севастополі 29 квітня було знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Їхня загальна ємність — майже 40 тисяч тонн. Окупаційна влада повідомила, що нафтобазу атакували БпЛА.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ, а вибухи є божою карою за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей.