После ударов по Севастополю оккупанты срочно упорядочивают паромную переправу в РФ, — Меджлис

По мнению Чубарова, это очередной сигнал для российских окупантов в Крыму о необходимости добровольно покинуть полуостров перед его деоккупацией.

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В оккупированном Крыму после ударов по Севастополю российские оккупанты, понимая уязвимость крымского моста перед дальнобойным оружием ВСУ, принялись упорядочивать паромную переправу между Крымом и РФ. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он задался вопросом, хватит ли России шести имеющихся паромов для того, чтобы успеть эвакуировать деморализованные ВС РФ, которые окажутся запертыми на полуострове во время деоккупации Украиной Крыма.

По мнению Чубарова, это очередной сигнал для российских окупантов в Крыму о необходимости добровольно покинуть полуостров перед его деоккупацией.

"Граждане России, вообразившие, что они могли поселиться на украденной чужой территории, не надейтесь на паромы — их всего будет шесть штук, и они не смогут эвакуировать даже всех военных российской оккупационной армии, поэтому чем раньше вы добровольно покинете Крым, тем больше неприятностей вы избежите, когда начнется освобождение Крыма ВСУ. Потому что нечего посягать на чужие земли", — написал глава Меджлиса.

Напомним, что в результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость — около 40 тысяч тонн. Оккупационные власти сообщили, что нефтебазу атаковали БпЛА.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ, а взрывы являются божьей карой за убитых гражданских граждан в Умани, среди которых пятеро детей.