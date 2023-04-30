"Нужно ПВО и другое оружие": Залужный и командующий США обсудили действия Украины (фото)

По словам главнокомандующего ВСУ, своевременные поставки западных вооружений помогут решать проблемы на поле боя, а усиление обороноспособности Украины продолжится и в дальнейшем.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что на встрече с командующим силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи обсуждались возможные сценарии и угрозы Украине со стороны войск РФ. Пост опубликован в Telegram-канале Залужного.

"Ставим себе цель – подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", — подвел главнокомандующий итоги встречи с представителями США.

Залужный отметил, что своевременные поставки западных вооружений помогут решать проблемы на поле боя. По его словам, Украине нужен широкий спектр вооружений и систем ПВО, а усиление обороноспособности Украины продолжится и в дальнейшем.

Валерий Залужный и Кристофер Каволи

Напомним, что россияне нервничают в преддверии контрнаступления Украины, за время которого ВСУ могут перерезать сухопутный коридор в Крым. Британский военный аналитик Шон Белл отметил, что направление ВСУ, скорее всего, придется на сухопутный коридор, соединяющий РФ с Крымом. Но наступление Украины может начаться и на Донбассе, более укрепленном районе, который будет сложно вернуть в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что российские войска в Бахмуте бросают все резервы, а ВСУ отбивают утраченные позиции на ряде участков.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что после ударов по Севастополю оккупанты в срочном порядке упорядочивают паромную переправу в РФ. Чубаров назвал это очередным сигналом к тому, чтобы оккупантов в Крыму добровольно покинули полуостров перед контрнаступлением Украины.