Появились первые снимки украинского дрона-камикадзе "Бобер" (фото)

Блогер Лачен показал, как выглядит дрон-камикадзе украинского производства. Украинцы собирали на пять таких в прошлом году 20 млн гривен.

Игорь Лачен, автор телеграмм-канала "Лачен пишет", поделился фото с украинским беспилотником "Бобер". В прошлом году блогер собирал на пять таких дронов 20 млн гривен. Об этом известно из соцсетей.

"Искренне благодарен вам за вашу невероятную поддержку и каждый донат, который вы прислали. Каждый вклад способствует появлению большего количества "бавовны"", — написал Лачен.

Фото: Телеграмм-канал "Лачен пише" Фото: Телеграмм-канал "Лачен пише" Фото: Телеграмм-канал "Лачен пише"

Блогер указал, что РФ уже понесла "большие потери" из-за появления БПЛА "Бобер", и пообещал, что в будущем потерь будет еще больше.

Как известно с поста в "Лачен пишет", сбор 20 млн гривен на закупку пяти таких беспилотников был анонсирован 20 декабря прошлого года. Инициатива была общей — кроме Лачена участвовал благотворительный фонд "GOVOR HELP". В анонсе говорилось, что украинские дроны-камикадзе будут использоваться Главным управлением разведки.

Напомним, летчики 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова поделились фото с американскими неуправляемыми авиационными ракетами HAP Zuni. Такие боеприпасы использовались на палубных истребителях F-89, F-4 и всех американских штурмовиках, а также на F-16.

11 мая в соцсетях опубликовали видео "спасения" поврежденного украинского броневика "Новатор". Его транспортировали на эвакуаторе для последующего ремонта.