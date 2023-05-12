На 2 километра: Минобороны Украины впервые подтвердило продвижение ВСУ под Бахмутом

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские бойцы за последнюю неделю не сдали ни одной позиции в Бахмуте и успешно осуществили штурмовую операцию.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила продвижение вперед подразделений Сил обороны на Бахмутском направлении. 12 мая в своем Telegram она сообщила, что украинские защитники на этой неделе не потеряли в Бахмуте ни одной позиции, а на этом же направлении продвинулись вперед на два километра.

"Врагу не удалось реализовать свои планы; враг понес большие потери живой силы; наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км; ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли", — написала Маляр.

Также замминистра оценила работу российских Telegram-каналов, которые освещали ситуацию на Бахмутском направлении и скептически отозвалась по поводу информации о нехватке вооружения у ЧВК "Вагнер", распространяемую куратором наемников Евгением Пригожиным. По ее мнению, противник публично говорит о нехватке боеприпасов с целью "оправдать реальную ситуацию".

С другой стороны в росСМИ появляется информация, что под Бахмутом якобы у ВС РФ все под контролем.

"Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет сверхважное значение. Почти сакральное. Как враг освещает информацию о боях в Бахмуте? Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании", — отметила Маляр.

Ранее Фокус анализировал данные интерактивной карты Deep State, которые свидетельствуют о продвижении украинских защитников на Бахмутском направлении. Судя по отображаемым сведениям украинские защитники за последнюю неделю заняли три позиции ВС РФ на восточном фронте в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.

Бывший командир боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) 11 мая сделал неутешительный прогноз для российских войск в Украине. По его словам, Силы обороны могут нанести отвлекающий удар на "старой границе", чтобы контратаковать на Запорожском фронте.