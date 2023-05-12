ВСУ отбили позиции оккупантов и продвинулись в районе Бахмута, — Deep State (карта)

ВС РФ утратили три позиции, одна из них — в районе Соледара. По данным аналитиков, к югу от села Ивановское Силы обороны продвинулись почти на километр вглубь оккупированной территории.

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За последнюю неделю украинским защитникам удалось занять три позиции ВС РФ на восточном фронте в районе Бахмута и Соледара Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Deep State.

Так, судя по отображаемым сведениям, ВС РФ утратили позиции к югу от села Ивановское Бахмутского района. Там ВСУ удалось продвинуться почти на километр вглубь оккупированной территории.

Захваченная позиция оккупантов в районе Бахмута Фото: deepstatemap.live

Еще одна позиция взята под контроль Сил обороны Украины между селами Предтечино и оккупированной Клещиевкой. Там ВСУ, предположительно заняли сектор площадью 1,36 кв.км.

Захваченная позиция оккупантов в районе Соледара Фото: deepstatemap.live

Определенные успехи украинские защитники показали также в районе оккупированного Соледара. Там бойцы продвинулись вглубь территории между селами Веселое и оккупированной Белогоровкой.

Генштаб ВСУ в утренней сводке от 12 мая не опровергает, но и не подтверждает успех Сил обороны на Бахмутском направлении в течение минувших суток. По данным командования, противник вел безуспешные штурмовые действия в направлении села Ступочки, а в самом Бахмуте продолжаются бои.

Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении

10 мая сообщалось, что по данным командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, на отдельных участках фронта на Бахмутском направлении в результате контратак украинских защитников врагу пришлось отступить на дистанцию до двух километров.

Напомним, 11 мая украинские военнослужащие показали брошенные позиции российских войск. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" получили трофейные боеприпасы в результате удачного штурма вражеских флангов.

Напомним, 10 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, рассказал, что бесславная история ЧВК "Вагнер" может закончиться в Бахмуте, поскольку компания потеряла доступ к ресурсу в российских тюрьмах. Он отметил, что за последние сутки в Донецкой области в общей сложности произошло 524 обстрела со стороны российских захватчиков. Также Череватый опроверг фейк о "снарядном голоде" россиян в Бахмуте.