ЗСУ відбили позиції окупантів і просунулися в районі Бахмута, — Deep State (карта)

ЗС РФ втратили три позиції, одна з них — у районі Соледара. За даними аналітиків, на південь від села Іванівське Сили оборони просунулися майже на кілометр углиб окупованої території.

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За останній тиждень українським захисникам вдалося зайняти три позиції ЗС РФ на східному фронті в районі Бахмута та Соледара Донецької області. Про це свідчать дані інтерактивної картки Deep State.

Так, судячи з інформації, що відображається, ЗС РФ втратили позиції на південь від села Іванівське Бахмутського району. Там ЗСУ вдалося просунутися майже на кілометр углиб окупованої території.

Захоплена позиція окупантів у районі Бахмута Фото: deepstatemap.live

Ще одну позицію взято під контроль Сил оборони України між селами Предтечине та окупованою Кліщіївкою. Там ЗСУ, ймовірно, зайняли сектор площею 1,36 кв.км.

Захоплена позиція окупантів у районі Соледара Фото: deepstatemap.live

Певні успіхи українські захисники показали також у районі окупованого Соледара. Там бійці просунулися вглиб території між селами Веселе й окупованою Білогорівкою.

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні від 12 травня не спростовує, але й не підтверджує успіх Сил оборони на Бахмутському напрямку протягом минулої доби. За даними командування, противник вів безрезультатні штурмові дії в напрямку села Ступочки, а в самому Бахмуті тривають бої.

Просування ЗСУ на Бахмутському напрямі

10 травня повідомлялося, що, за даними командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, на окремих ділянках фронту на Бахмутському напрямку внаслідок контратак українських захисників ворогові довелося відступити на дистанцію до двох кілометрів.

Нагадаємо, 11 травня українські військовослужбовці показали покинуті позиції російських військ. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади "Азов" здобули трофейні боєприпаси внаслідок вдалого штурму ворожих флангів.

Нагадаємо, 10 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що безславна історія ПВК "Вагнер" може закінчитися в Бахмуті, оскільки компанія втратила доступ до ресурсу в російських в'язницях. Він зазначив, що за останню добу на Донеччині загалом сталося 524 обстріли з боку російських загарбників. Також Череватий спростував фейк про "снарядний голод" росіян у Бахмуті.