Членство Украины в НАТО обсудят на летнем саммите в Вильнюсе, — президент Литвы

Гитанас Науседа уверен, что союзники должны приложить максимум усилий для дальнейшей интеграции Киева. Однако политик предупредил, что о полноправном вступлении Украины в НАТО до окончания войны речь не идет.

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет подниматься вопрос о членстве Украины в альянсе. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете El Pais, которое вышло в пятницу, 12 мая.

"Нужно предпринять шаги, чтобы послать Киеву четкий сигнал: мы приложим необходимые усилия, чтобы Украина была как можно ближе к НАТО", — сказал Науседа.

Политик особо заострил внимание на том, что обсуждение "украинского вопроса" на саммите альянса в Вильнюсе не значит, что будут какие-либо конкретные решения о вступлении Украины в НАТО.

В то же время, выступая перед участниками Всемирного парламентского конгресса "Будущее мира", глава Литвы сказал о том, что сегодня критически важной является решимость всего международного сообщества добиваться справедливости для всех на основе международного права и ответственности за преступление РФ против Украины.

Кроме того Гитанас Науседа поговорил о ситуации в Украине на встрече с премьер-министром Португалии. Президент Литвы отметил, что сейчас важно договориться об увеличении расходов на оборону, усилении воздушной и противовоздушной обороны, а также направить сильный сигнал о сотрудничестве между Украиной и НАТО и ее членстве в архитектуре евроатлантической безопасности.

Отметим, что в конце апреля президент Литвы уже комментировал вопрос о членстве Украины в НАТО. Тогда политик в интервью La Repubblica говорил о том, что членство Украины в Североатлантическом альянсе невозможно до окончания войны с Россией.

"Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать после", — сказал Гитанас Науседа.

Он также призвал определить этапы присоединения Украины к НАТО на саммите альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Напомним, 12 мая стало известно, что Польша одобрила резолюцию о вступлении Украины в НАТО. В документе сказано, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить "намного больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей".

Медиа также писали о том, что 9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в Альянс, вопрос сейчас только во времени, когда это случится.