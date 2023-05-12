В Минобороны России рассказали, как ВС РФ героически сдержали прорыв 40 танков ВСУ под Соледаром

По сообщению Минобороны РФ, российская армия якобы остановила наступление ВСУ в направлении Соледара и отразила все атаки 11 мая.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о наступлении ВСУ в направлении города Соледар в Донецкой области. В оборонном ведомстве сообщили, что все атаки Сил обороны Украины российские солдаты отбили и с позиций не убегали, сообщает РИА Новости.

"Украинские войска вчера на Соледарском направлении провели наступательные действия на всей линии боевого столкновения (свыше 95 км). Подразделениями ВСУ было совершено 26 атак, в которых было привлечено более тысячи военнослужащих, до 40 танков. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск" не допущено", — говорится в сообщении.

В отчете американского Института изучения войны за 11 мая информация об "отражении всех атак" не совпадает. Там говорится, что ВС РФ потеряли 3 позиции под Бахмутом и Соледаром.

Захвачена позиция оккупантов в районе Соледара Фото: deepstatemap.live

Напомним, что в районе села Ивановское под Бахмутом ВСУ разнесли оккупантов из двух подразделений ВС РФ и заставили их бежать. Врагом утрачены подразделения 4 ОМСБр и 374 ОСБ ВС РФ.

Ранее сообщалось, что из-за побега подразделений ВС РФ на Бахмутском направлении обрушился участок фронта длиной в 2 км. Поэтому подразделения ВС РФ на отдельных участках оказались под угрозой окружения. Ситуация в Бахмуте для ВСУ улучшилась из-за получения боеприпасов.