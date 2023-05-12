На фоне постоянных взрывов: в Крыму увеличили количество защитных систем, — росСМИ

По словам командующего ЧФ РФ Соколова, дополнительные средства обороны Крыма должны обеспечить прикрытие пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории полуострова.

Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов сообщил о наращивании средств защиты основного пункта базирования суден во временно оккупированном Крыму. Причина тому — необходимость защитить полуостров от возможных атак украинских беспилотников. Об этом сообщают росСМИ.

"Войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности", — заявил Виктор Соколов.

По словам Соколова, вокруг Крыма якобы создано единое информационное поле для обнаружения средств воздушного нападения, которое включает, в том числе, самолеты и вертолеты Морской авиации Черноморского флота.

В дополнение к предыдущему заявлению, Соколов отметил, что для укрепления противовоздушной обороны пунктов базирования в Крыму на боевое дежурство помимо штатных корабельных расчетов также привлечены дополнительные средства.

Напомним, 7 мая оккупационные власти Крыма сообщили о ночных взрывах в Крыму. По словам росСМИ, Вооруженные силы Украины якобы направили в сторону Крымского полуострова более 10 беспилотников.

Также 6 мая россияне сообщили, что над оккупированной Алуштой в Крыму якобы сбили сразу две ракеты "Гром-2", которые официально до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину даже не взяты на вооружение. Слухи о применении ВСУ оперативно-тактического ракетного комплекса время от времени появляются в СМИ. Однако никаких доказательств существования "Грома-2" нет.

Ранее сообщалось, что утром 6 мая серия взрывов прогремела в северной части оккупированного Крыма. Согласно информации от местных жителей, около 8 часов утра два сильных "хлопка" раздались в районе города Джанкой и поселка Красногвардейское.